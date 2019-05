Landim explica saída de Abel e confirma interino até Copa América

Pouco depois de Abel Braga se despedir dos jogadores, o presidente Rodolfo Landim confirmou a saída do técnico do Flamengo. Em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira, o mandatário, ao lado do gerente Paulo Pelaipe, falou sobre como recebeu a decisão do experiente comandante.

“Recebi um telefonema ontem (terça-feira) à noite de uma pessoa dizendo que ele estava precisando falar comigo. Conversei com ele e ele comentou da decisão que tinha tomado, depois de conversar com os familiares dele, de pedir demissão do cargo de técnico do Flamengo”, afirmou Landim.

O presidente também confirmou Marcelo Salles, membro da comissão permanente do clube, como interino até a pausa para a Copa América. “O Flamengo oficialmente não falou com ninguém. Nesses primeiros quatro jogos, já está decidido quem vai ficar à frente do clube, no lugar do Abel, que é o Marcelo Salles. Após a parada, vamos reavaliar e trazer outro técnico”, comentou.

Por fim, Rodolfo Landim disse que ainda não abriu negociações com um nome para substituir Abel Braga. “Até esse primeiro momento a gente não tinha conversado com ninguém. A partir de hoje estamos conversando com muita gente. É logico que dentro do corpo técnico existem análises sobre os jogadores, treinadores, sobre tudo, mas sem dúvida nenhuma, a partir de agora estamos buscando quais são as alternativas que existem no mercado”, concluiu.