Abel Braga se despede dos jogadores e deixa o comando do Flamengo

A passagem de Abel Braga pelo comando técnico do Flamengo chegou ao fim. Nesta quarta-feira, depois dos rumores divulgados desde a manhã dando conta do iminente pedido de demissão por parte do treinador, pressionado por parte da torcida e de dirigentes, o comandante compareceu ao Ninho do Urubu durante a tarde para se despedir dos jogadores e firmar sua saída, de acordo com o Globoesporte.com.

Ao que tudo indica, o Flamengo terá um comandante interino até a parada da Copa América, que acontece no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. Enquanto isso, a diretoria segue à procura de um treinador. O mais cotado é o português Jorge Jesus, que também já foi alvo de interesse do Vasco e do Atlético Mineiro, mas segue sem clube desde que deixou o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Apesar dos bons resultados, do título Carioca e da classificação para a fase de mata-mata da Copa Libertadores, Abel tem sofrido com a pressão dos torcedores e de parte dos dirigentes do Rubro-Negro pelo futebol apresentado dentro de campo. No último domingo, mesmo com a vitória de virada sobre o Athletico Paranaense no Maracanã, o treinador foi muito criticado pelos presentes.

Mesmo com o fraco desempenho, o treinador sempre teve o respaldo da alta cúpula do clube. O estopim para a saída, no entanto, foi a reação dos dirigentes à decisão do treinador de escalar reservas na partida do próximo sábado, contra o Fortaleza no Estádio Nilton Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, visando o jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians.

Na atual passagem pelo Flamengo, Abel comandou o time em 32 jogos, com 19 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Um dos problemas, porém, foi o alto número de gols sofridos: 29. No ataque, foram 59 tentos anotados.