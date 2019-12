Gabigol posta foto ao lado do filho de Felipe Melo e agita redes sociais

No dia em que Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque, Gabriel Barbosa postou em seu Twitter uma foto ao lado do filho de Felipe Melo, na pose característica de comemoração do atacante, com a legenda “esse é ousado mesmo”. Ambos os jogadores vão a campo neste domingo.

Gabigol foi o pivô da grande confusão que ocorreu ao longo dessa semana. Em vídeo que circulou a internet, durante a comemoração do título da Libertadores, o flamenguista provoca o Verdão cantando a música “o Palmeiras não tem Mundial”.

A gravação gerou muita revolta entre os palmeirenses, e até o ídolo Marcos se pronunciou sobre o assunto, ironizando Gabigol. O clima quente entre as torcidas levou a CBF a decretar que o jogo fosse realizado com torcida única, sem a presença de rubro-negros.

Palmeiras e Flamengo se encontram nesse domingo, em São Paulo, às 16h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.