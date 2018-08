Flamenguistas lamentam início de partida ruim: “Entramos dormindo”

O Flamengo foi derrotado pelo Atlético-PR, neste domingo, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Os cariocas viram só donos da casa irem para o intervalo com 3 a 0 no placar, o que dificultou qualquer reação da equipe na Arena da Baixada. O volante Cuéllar criticou a postura dos flamenguistas no início da partida.

“A gente entrou dormindo. Temos que ser conscientes. Estamos na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e não podemos entrar em campo assim. Temos que ver o que fizemos de errado para tentar melhorar para a próxima partida”, disse.

O goleiro Cesar salientou que o Flamengo sabia da forma como adversário começa os jogos em seus domínios, mas destacou que os erros defensivos foram aproveitados pelo Atlético-PR.

“A gente sabia que o time deles era muito intenso no início de jogo. Além disso, tivemos algumas desatenções que fizeram o Atlético-PR abrir grande vantagem. Agora é esquecer o jogo de hoje e focar no próximo jogo”, declarou.

Com o resultado, o Flamengo caiu para a terceira posição do Campeonato Brasileiro e pode ver o São Paulo abrir vantagem na liderança ainda neste domingo, caso os paulistas vençam a Chapecoense, no Morumbi. Os rubro-negros voltam a campo nesta quinta-feira, quando recebem o Vitória, no Maracanã.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com