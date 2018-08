Furacão surpreende e vence o Flamengo com tranquilidade na Arena

Com um primeiro tempo perfeito, o Atlético Paranaense surpreendeu o Flamengo na manhã deste domingo, na Arena da Baixada, e venceu por 3 a 0, seguindo com sua recuperação dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão chegou aos 18 pontos, na 18ª colocação. Já o Rubro-Negro carioca, com 37 pontos, perdeu a chance de voltar à liderança e pode ver o São Paulo disparar na ponta.

O time da casa abriu a contagem logo aos nove minutos da primeira etapa, com Pablo, que aproveitou cobrança de falta rasteira para desviar na saída de César. Aos 16 minutos, Raphael Veiga pegou sobra de bola e só teve o trabalho de empurrar para o gol e fazer o segundo. O terceiro veio com Zé Ivaldo, aos 20 minutos, de cabeça.

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense enfrenta a Chapecoense, quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó. Já o Flamengo encara o Vitória, quinta-feira, na Maracanã.

O jogo – O Furacão, precisando da vitória em casa, começou a partida com maior posse de bola, tentando impor seu ritmo. O Flamengo tentava iniciar uma pressão, mas era bem debelada pela defesa atleticana. Aos oito minutos, Everton Ribeiro abriu espaço e arriscou o primeiro tiro, em cima da defesa. Na resposta, aos nove, Marcinho cobrou falta rasteira e Pablo apareceu para desviar e abrir o placar.

O Rubro-Negro carioca tentou dar o troco imediatamente, com Rodinei mandando uma bomba para grande defesa e Santos, que voltou a trabalhar para operar um milagre no rebote de Vitinho. Aos 16 minutos, Marcinho recebeu na área e cruzou para Pablo, que parou em César. Na sobra, no entanto, Raphael Veiga aproveitou para balançar a rede. O Atlético imprimia um ritmo forte e, aos 20 minutos, Raphael Veiga cobrou escanteio para Zé Ivaldo subir na área e testar para o gol e marcar o terceiro.

Desfalcado, o Flamengo não conseguia se encontrar em campo e, após a blitz sofrida buscava diminuir o ritmo do jogo. Aos 30 minutos, Willian Arão fez o cruzamento da direita e Everton Ribeiro, no rebote, isolou a bola. Sem muita opção para jogar, Willian Arão chutou de muito longe, aos 37 minutos, para defesa tranquila de Santos. Thuler ficou sem a bola, aos 44 minutos, e Marcinho aproveitou para chutar rasteiro, nas mãos de César.

Para a próxima rodada, a equipe carioca retornou com Marlos no lugar de Willian Arão. Aos três minutos, Vitinho recebeu na entrada da área, buscou a finta, mas ficou sem a bola. Na resposta, aos quatro minutos, Lucho pegou rebote e chutou colocado para boa defesa de César. Boa tentativa flamenguista, aos 10 minutos, com Rodinei pegando de primeira para intervenção difícil de Santos.

Timidamente o Flamengo chegava mais ao ataque, Aos 17 minutos, Vitinho recebeu pelo lado esquerdo da área e arriscou o chute para mais uma defesa de Santos. O Furacão diminuiu o ritmo, mas quando chegava era com perigo. Aos 24 minutos, Nikão pegou um bonito chute e carimbou a trave. Na sequência, escanteio para a equipe visitante, Vitinho cobrou e Marlos subiu para testar por cima da meta.

A torcida atleticana chegou a soltar o grito de gol aos 29 minutos, em cobrança de falta de Marcinho, que bateu na rede pelo lado de fora. O Furacão administrava bem, com o técnico Tiago Nunes se dando ao luxo de tirar de campo os jogadores pendurados. Estreante, Plata, logo em seu primeiro lance, aos 36 minutos, desviou a bola na área e acertou a trave. O Flamengo ainda tentou chegar ao gol, primeiro com Lincoln, de cabeça e, na sequência, com Vitinho, chutando de longe, mas Santos trabalhou bem para segurar o placar.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 3 X 0 FLAMENGO

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 19 de Agosto de 2018, domingo

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Ricardo Junio de Souza

Cartões amarelos : Pablo, Léo Pereira, Zé Ivaldo (Atlético-PR); Vitinho (Flamengo)

Gols

ATLÉTICO-PR: Pablo, aos 09 minutos, Raphael Veiga, aos 16 minutos e Zé Ivaldo, aos 20 minutos do primeiro tempo

ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho González (Bruno Guimarães); Raphael Veiga (Bruno Nazário), Nikão (Anderson Plata) e Marcinho; Pablo.

Técnico: Tiago Nunes

FLAMENGO: César; Rodinei, Léo Duarte, Thuler e Renê; Cuéllar, Willian Arão (Marlos), Luicas Paquetá e Éverton Ribeiro (Geuvânio); Uribe (Lincoln) e Vitinho

Técnico: Maurício Barbieri