Bruno Henrique valoriza boa fase do Flamengo após triunfo sobre o Vitória

Nesta quarta-feira, o Flamengo estreou na Copa do Brasil com um triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, no Maracanã, pela ida da quinta fase da competição. Na saída de campo, Bruno Henrique valorizou a vitória da sua equipe e falou sobre a boa fase do Rubro-Negro carioca.

"Feliz pela vitória. Hoje fomos superiores no jogo e era importante vencer. Claro que tivemos uma rotação muito alta e no final abaixamos um pouco, é normal. (...) sabemos que tem mais 90 minutos e a gente tem tudo para vencer lá também", disse o atacante.

Com o resultado positivo diante do Vitória, o Flamengo chegou ao seu sexto triunfo consecutivo. Sobre a boa fase, Bruno Henrique valorizou o ritmo intenso proposto pela equipe comandada por Leonardo Jardim.

"Quem entra sempre entra para dar o melhor. Como eu falei, entra em uma rotação muito alta de ali nos primeiros 15, 20 minutos e até durante o primeiro tempo todo imprimir um ritmo forte. Então acredito eu que esse está sendo o diferencial do nosso time.", explicou.

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Jogo da volta

Vitória e Flamengo voltam a se enfrentar no dia 14 de maio (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador. Com a vitória por 2 a 1, o Flamengo poderá até empatar no jogo de volta, fora de casa, para se classificar às oitavas de final da competição.

Próximo jogo do Flamengo

⚔️ Jogo: Atlético-MG x Flamengo

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)