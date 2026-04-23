Pedro marca, e Flamengo bate Vitória na estreia pela Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Situação do confronto

Com a vitória por 2 a 1, o Flamengo poderá até empatar no jogo de volta, fora de casa, para se classificar às oitavas de final da competição. O segundo confronto acontece no dia 14 de maio (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ FLAMENGO 2 X 1 VITÓRIA 🔴⚫

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (ida)

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Danilo e Emerson Royal (Flamengo); Diego Tarzia (Vitória)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Evertton Araújo, aos 9' do 1ºT (Flamengo)

⚽ Erick, aos 11' do 1ºT (Vitória)

⚽ Pedro, aos 7' do 2ºT (Flamengo)

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, De la Cruz (Saúl); Luiz Araújo (Samuel Lino), Everton Cebolinha (Arrascaeta), Bruno Henrique (Gonzalo Plata) e Pedro

Técnico: Leonardo Jardim

🔴⚫ Vitória ⚫🔴

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido, Ramon (Edenílson); Caique, Zé Vitor (José Breno), Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Fabri)

Técnico: Jair Ventura

Como foi o jogo

Aos nove minutos de jogo, Evertton Araújo recebeu de Nico de la Cruz e acertou um chute de longe para abrir o placar para o Flamengo. Apenas dois minutos depois, a bola sobrou na entrada da área da defesa flamenguista e Erick acertou uma bela finalização de primeira para empatar.

Na segunda etapa, aos sete, Bruno Henrique recebeu pela esquerda e cruzou para Pedro, de cabeça, colocar o Flamengo novamente na frente. Arrascaeta teve uma grande oportunidade de aumentar a vantagem do time carioca aos 35 mas, cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, acabou chutando por cima do gol.

Próximos jogos

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

⚔️ Jogo: Atlético-MG x Flamengo

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

🔴⚫ Vitória ⚫🔴

⚔️ Jogo: Athletico-PR x Vitória

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)