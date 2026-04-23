Pedro marca, e Flamengo bate Vitória na estreia pela Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
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Situação do confronto
Com a vitória por 2 a 1, o Flamengo poderá até empatar no jogo de volta, fora de casa, para se classificar às oitavas de final da competição. O segundo confronto acontece no dia 14 de maio (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador.
📋 Resumo do jogo
🔴⚫FLAMENGO 2 X 1 VITÓRIA🔴⚫
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (ida)
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Danilo e Emerson Royal (Flamengo); Diego Tarzia (Vitória)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Evertton Araújo, aos 9' do 1ºT (Flamengo)
- ⚽ Erick, aos 11' do 1ºT (Vitória)
- ⚽ Pedro, aos 7' do 2ºT (Flamengo)
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
🔴⚫Flamengo⚫🔴
Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, De la Cruz (Saúl); Luiz Araújo (Samuel Lino), Everton Cebolinha (Arrascaeta), Bruno Henrique (Gonzalo Plata) e Pedro
Técnico: Leonardo Jardim
🔴⚫Vitória⚫🔴
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido, Ramon (Edenílson); Caique, Zé Vitor (José Breno), Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Fabri)
Técnico: Jair Ventura
Como foi o jogo
Aos nove minutos de jogo, Evertton Araújo recebeu de Nico de la Cruz e acertou um chute de longe para abrir o placar para o Flamengo. Apenas dois minutos depois, a bola sobrou na entrada da área da defesa flamenguista e Erick acertou uma bela finalização de primeira para empatar.
Na segunda etapa, aos sete, Bruno Henrique recebeu pela esquerda e cruzou para Pedro, de cabeça, colocar o Flamengo novamente na frente. Arrascaeta teve uma grande oportunidade de aumentar a vantagem do time carioca aos 35 mas, cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo, acabou chutando por cima do gol.
Próximos jogos
🔴⚫Flamengo⚫🔴
⚔️ Jogo: Atlético-MG x Flamengo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
🔴⚫Vitória⚫🔴
⚔️ Jogo: Athletico-PR x Vitória
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)