Flamengo vence o Grêmio e reduz vantagem do Palmeiras no Brasileirão

O Flamengo reduziu a vantagem do Palmeiras no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Em Porto Alegre, pela 15ª rodada, o time rubro-negro ganhou do Grêmio por 1 a 0 e ficou mais perto da liderança.

Situação da tabela

Com 30 pontos, o Flamengo é o segundo colocado. O Palmeiras, que empatou com o frágil Remo, tem 34 pontos e um jogo a mais. Já o Grêmio, com apenas 17 pontos, cai para o 17º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

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Resumo do jogo

GRÊMIO 0 x 1 FLAMENGO 🔴

Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª Rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Cartões Amarelos: Jorginho (Flamengo), Pavón (Grêmio) e Evertton Araujo (Flamengo)

Gols

⚽ Carrascal, aos 22’ do 2ºT (Flamengo)

Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Grêmio

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery, Balbuena e Pedro Gabriel; Noriega e Leo Pérez; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius.

Técnico: Luís Castro

🔴 Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Samuel Lino.

Técnico: Leonardo Jardim

Como foi o jogo?

A primeira oportunidade apareceu aos 24 minutos, quando Carrascal recebeu de Samuel Lino e acertou a trave. Aos 34, Noriega interceptou passe de Rossi e finalizou para Léo Pereira tirar em cima da linha.

Aos 22 minutos do segundo tempo, Emerson Royal recebeu lançamento na medida de Léo Ortiz pela direita e cruzou para Carrascal colocar o Flamengo em vantagem. Aos 47, Bruno Henrique arrancou em contra-ataque e encontrou De La Cruz, que por pouco não ampliou.

Próximas partidas

Grêmio

Jogo: Confiança x Grêmio

Confiança x Grêmio Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h (de Brasília)

14 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h (de Brasília) Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta)

Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta) Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)

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