Flamengo vence o Grêmio e reduz vantagem do Palmeiras no Brasileirão

O Flamengo reduziu a vantagem do Palmeiras no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Em Porto Alegre, pela 15ª rodada, o time rubro-negro ganhou do Grêmio por 1 a 0 e ficou mais perto da liderança.
Situação da tabela
Com 30 pontos, o Flamengo é o segundo colocado. O Palmeiras, que empatou com o frágil Remo, tem 34 pontos e um jogo a mais. Já o Grêmio, com apenas 17 pontos, cai para o 17º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.
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Resumo do jogo
GRÊMIO 0 x 1 FLAMENGO 🔴
Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª Rodada
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Jorginho (Flamengo), Pavón (Grêmio) e Evertton Araujo (Flamengo)
Gols
⚽ Carrascal, aos 22’ do 2ºT (Flamengo)
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
- VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Grêmio
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery, Balbuena e Pedro Gabriel; Noriega e Leo Pérez; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro
🔴 Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Samuel Lino.
Técnico: Leonardo Jardim
Como foi o jogo?
A primeira oportunidade apareceu aos 24 minutos, quando Carrascal recebeu de Samuel Lino e acertou a trave. Aos 34, Noriega interceptou passe de Rossi e finalizou para Léo Pereira tirar em cima da linha.
Aos 22 minutos do segundo tempo, Emerson Royal recebeu lançamento na medida de Léo Ortiz pela direita e cruzou para Carrascal colocar o Flamengo em vantagem. Aos 47, Bruno Henrique arrancou em contra-ataque e encontrou De La Cruz, que por pouco não ampliou.
Próximas partidas
Grêmio
- Jogo: Confiança x Grêmio
- Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta)
- Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)
Flamengo
- Jogo: Vitória x Flamengo
- Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta)
- Local: Barradão, em Salvador (BA)