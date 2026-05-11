Carrascal celebra gol da vitória do Flamengo sobre o Grêmio pelo Brasileiro

Com um gol de Jorge Carrascal, o Flamengo venceu o Grêmio na noite deste domingo, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Decisivo, o colombiano celebrou o resultado que deixou o time rubro-negro mais perto do líder Palmeiras.

"Estou muito feliz pelo gol. Sempre venho para dar a minha contribuição. Seja quando for para dar o sangue ou quando for para ficar no banco. Estou muito feliz por todo o esforço da equipe. Fizemos uma partida exatamente como havíamos planejado", disse Carrascal ao Premiere.

Com o gol marcado pelo colombiano, o Flamengo chegou aos 30 pontos, na segunda colocação do Brasileiro. O Palmeiras, que empatou com o frágil Remo, tem 34 pontos e um jogo a mais.

"Houve muita movimentação, muitas rotações e estou muito contente. Nós viemos fazendo o nosso trabalho super bem. Acredito que, dependendo de como as coisas seguirem, os resultados finais serão vistos ao término do campeonato", projetou Carrascal.

TRÊÊÊÊÊÊÊSSSSSS PONTOS PRO MENGÃAOOOO!!!!#FIMDEJOGO NA ARENA E O COLOSSAL CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO VENCEU NO SUL, PELO BRASILEIRÃO! SEGUIMOS PELO OBJETIVO. POR NÓS. SEMPRE! pic.twitter.com/dRGYIfNikk — Flamengo (@Flamengo) May 11, 2026

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Jogo: Vitória x Flamengo

Vitória x Flamengo Data e horário: 14 de maio de 2026 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)

14 de maio de 2026 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília) Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta)

Copa do Brasil - Quinta fase (jogo de volta) Local: Barradão, em Salvador (BA)

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