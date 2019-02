Flamengo se reapresenta com orações e luto após tragédia

Os jogadores do time profissional do Flamengo se reapresentaram na manhã deste sábado, mas não foram a campo. Em respeito à tragédia ocorrida na manhã da última sexta-feira no Ninho do Urubu, quando dez atletas da base morreram em um incêndio, o reencontro foi marcado por conversas, emoção e camisetas pretas em menção ao luto aos jovens mortos.

Atletas e comissão técnica, incluindo o treinador Abel Braga, que em 2017 perdeu um filho de 19 anos, realizaram orações e, depois, poucas atividades foram realizadas dentro da academia. Os jogadores, que vestiam preto, não foram a campo e também não treinarão no domingo, já que foram liberados. A intenção do reencontro neste sábado, portanto, foi reunir a equipe e passar apoio mútuo após o ocorrido.

A reapresentação do Rubro-Negro está marcada para a segunda-feira, visando a semifinal da Taça Guanabara, que foi remarcada para a próxima quinta, dia 14 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O duelo aconteceria neste sábado, mas foi adiado a pedido da Ferj após o incêndio no Ninho do Urubu.

Na madrugada da última sexta-feira, dez atletas da base do Flamengo morreram após um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, centro de treinamento da equipe. Todos tinham entre 14 e 16 anos e há três feridos se recuperando, um deles em estado grave, já que teve quase 40% do corpo queimado.

Em nota oficial, a Prefeitura do Rio de Janeiro informou que a atual licença do local é válida até 8 de março deste ano, ou seja, expirará daqui a um mês. No entanto, a área que pegou fogo foi descrita como “estacionamento” no documento e que não há um novo pedido de licenciamento da área para uso como dormitório.

