Flamengo não desiste de brigar pelo título após empate com líder Palmeiras

Líderes do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras protagonizaram neste sábado um duelo digno de final de campeonato, com direito inclusive ao recorde de público na edição 2018 da competição nacional: 65.102 presentes no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida era a grande chance para o Rubro-Negro carioca encostar no rival na luta pelo título. Com quatro pontos de vantagem na ponta, o Palmeiras só dependia de si para ser campeão. Com o empate em 1 a 1, a situação do Verdão foi mantida, restando sete rodadas para o final do Campeonato.

O Fla foi melhor na partida, e esteve mais próximo da vitória que o adversário, apeasr de ter saído atrás no placar. Aos 37 minutos, Lucas Paquetá teve a bola do jogo para decretar a virada, mas finalizou mal e não acertou o gol.

Em sua entrevista coletiva após o confronto, o técnico Dorival Júnior elogiou o adversário e lamentou que sua equipe não tenha conseguido furar o bloqueio defensivo.

“Enfrentamos uma equipe com excelentes jogadores. Não é líder por acaso. Fizemos um jogo de troca de passes, transição rápida. Tentamos, os atletas se entregaram. Fizemos um grande jogo. Infelizmente não conseguimos finalizar,” declarou o treinador, isentando Paquetá pelo lance desperdiçado.

“Ele teve a bola do jogo. Infelizmente pegou mal. Mas quantos jogos ele já decidiu? Situação de momento. Não acontece só com ele. Acontece com grandes jogadores. É natural,” lamentou Dorival.

Apesar do resultado negativo para as pretensões de título, Dorival garante que a equipe continuará focada, e não desistirá de lutar.

“Não existirá mais o confronto direto, mas continuamos totalmente focados. Temos que fazer nossa parte primeiro. O importante é que os jogadores estão acreditando, fizeram de tudo em campo e a torcida reconheceu,” afirmou Dorival.

“Não pode ser uma palavra que não seja de ânimo, de busca até o final, e tenho certeza que vamos continuar seguindo os nossos objetivos,” completou.

O Flamengo tem boas razões para acreditar em suas chances, pois já viveu situação semelhante contra o mesmo Palmeiras em 2009, ano do último título brasileiro do clube. Naquele ano, o Alviverde foi líder até a 33ª rodada, e o Flamengo assumiu a ponta na 37ª.

O elenco do Mengão ganhou folga neste domingo, e terá novamente uma semana livre de compromissos oficiais para se preparar para o confronto diante do São Paulo, no próximo domingo, no Morumbi.