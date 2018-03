Flamengo já mira recuperar pontos como visitante

Passado o empate por 2 a 2 com o River Plate da Argentina, o Flamengo já projeta o duelo válido pela segunda rodada do grupo D da Copa Libertadores. No dia 14 de março, o Rubro-Negro vai ao Equador medir forças com o Emelec já pressionado pela necessidade de um triunfo. Porém, os atletas flamenguistas parecem ter assimilado o golpe e tratam o duelo em solo equatoriano como uma boa oportunidade de recuperar os pontos perdidos contra os argentinos.

“Temos que trabalhar com o foco na Libertadores, pois não perdemos nada. O jogo contra o Emelec continua sendo importante como sempre foi. É uma oportunidade de recuperarmos os pontos perdidos no Rio de Janeiro”, disse Henrique Dourado. “Vamos em busca de uma vitória, mesmo reconhecendo virtudes no adversário”, completou o atacante, que marcou o primeiro gol do Flamengo em cobrança de pênalti.

O meia Lucas Paquetá concordou. “O Flamengo queria a vitória, mas não foi possível. Porém, continuamos com boas chances de classificação e vamos trabalhar no sentido de ganharmos os próximos jogos. Contra o Emelec vai ser complicado, porém, temos que buscar pontos longe de casa”, observou.

O técnico Paulo César Carpegiani disse que a necesidade de triunfo não altera a rotina dos flamenguistas. “Não vejo mudanças na nossa forma de jogar por causa do resultado contra o River Plate ou por causa do jogo ser no Equador contra o Emelec. Falo isso porque mesmo enfrentando rivais qualificados, o Flamengo sempre entra com o pensamento de conquistar um triunfo. Vamos trabalhar para ganhar no Equador e seguir a nossa caminhada. O primeiro objetivo neste torneio é a vaga nas oitavas de final”, disse o comandante.

Antes do jogo contra o Emelec, o Flamengo terá que passar por alguns compromissos na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. No sábado o time encara o Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 17h (de Brasília), pela terceira rodada. O time será definido no treino previsto para a tarde desta sexta-feira.