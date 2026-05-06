Flamengo e Grêmio fecham acordo na Libra e ampliam receitas de TV

Flamengo e Grêmio anunciaram nesta quarta-feira um novo acordo dentro da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) que redefine a distribuição das receitas de audiência dos direitos de transmissão até 2029. A negociação encerra um impasse entre os clubes e garante aumento na participação de ambos nessa fatia específica do contrato.

A verba de audiência corresponde a 30% da remuneração fixa prevista no acordo firmado com a Globo. Desde o início do ano, Flamengo e Grêmio defendiam um modelo de divisão que levasse em conta a capacidade de cada clube de gerar valor econômico, como audiência e relevância de mercado.

O entendimento, firmado no último fim de semana, foi construído em conjunto com os demais clubes da Libra e buscou equilibrar interesses distintos dentro do bloco. Com isso, ficou definido que, entre 2026 e 2029, rubro-negros e gremistas terão participação maior nas receitas de audiência em relação ao modelo anterior.

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Nos bastidores, a mudança deve representar um aumento significativo nas receitas, especialmente para o Flamengo, que já havia pleiteado revisão nos critérios desde o início das discussões. O Grêmio também será beneficiado com valores adicionais dentro do novo formato.

Além da fatia por audiência, o modelo de divisão da Libra prevê ainda 30% atrelados ao desempenho esportivo nas competições.

Em nota conjunta, Flamengo e Grêmio destacaram que o acordo representa um avanço para a consolidação de uma liga mais sustentável no país. Os clubes ressaltaram ainda a importância do diálogo e da convergência para o desenvolvimento do futebol brasileiro, alinhado a práticas adotadas em outras ligas internacionais.

Palmeiras fora

O Palmeiras, por sua vez, anunciou sua saída da Libra na última terça-feira, alegando divergências sobre os rumos do bloco e criticando o que classificou como atitudes “egoístas” e “predatórias” no processo. O clube afirmou que a liga se distanciou de seus objetivos iniciais e, neste momento, pretende acompanhar as discussões sobre a possível criação de uma liga nacional no âmbito da CBF, mantendo-se aberto ao diálogo.

Confira a nota do Flamengo na íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo e o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informam que, desde o início deste ano, defenderam conjuntamente um critério de rateio da verba de audiência, prevista no contrato firmado entre a Globo e os clubes da Libra, que reconheça a capacidade de cada clube de gerar valor econômico.

Essa atuação foi fundamental para que Flamengo, Grêmio e os demais clubes da Libra firmassem, no último fim de semana, um acordo que encerra a divergência sobre a distribuição das receitas de audiência, parcela que corresponde a 30% da remuneração fixa total prevista no contrato de direitos de transmissão até 2029.



O entendimento alcançado representa um equilíbrio entre o modelo defendido por Grêmio e Flamengo e a posição dos demais clubes da Libra. O esforço conjunto de todas as partes foi decisivo para a construção de uma solução consensual.

O acordo garante que, no período de 2026 a 2029, Flamengo e Grêmio ampliarão suas participações nas receitas de audiência em relação ao modelo anteriormente proposto, assegurando receitas adicionais para ambos os clubes.

Flamengo e Grêmio reforçam seu compromisso com a construção de uma liga forte, sustentável e alinhada às melhores práticas internacionais, destacando que o diálogo, a responsabilidade institucional e a capacidade de convergência são fundamentais para o desenvolvimento do futebol brasileiro."