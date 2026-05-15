Jorginho lamenta falta de eficiência do Flamengo na eliminação para o Vitória

O Flamengo se despediu da Copa do Brasil ainda na quinta fase, ao ser derrotado nesta quinta-feira, em Salvador, pelo Vitória, por 2 a 0, e sofrer a virada para 3 a 2 no placar agregado. Titular na partida, o meio-campista Jorginho lamentou a falta de eficiência do time carioca para finalizar as jogadas e falou sobre a sequência da temporada.

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"Eles fizeram os gols e nós erramos, quando tivemos as oportunidades. Tem que ver agora, com calma, quantas oportunidades cada um teve. Acredito que a gente acabou tendo algumas chances a mais, mas eles foram mais felizes na finalização. E agora é virar a página rápido, infelizmente não continuamos nesta competição, que queríamos seguir, queríamos ganhar também, mas infelizmente não deu", disse.

"Temos que acreditar no que a gente vem fazendo. Estávamos em uma cresceste muito boa, infelizmente essa derrota chega em um momento delicado, que é uma eliminação e acaba tendo, obviamente, um impacto nesses primeiros meses, era o objetivo da gente passar, mas é continuar com o trabalho e voltar a ganhar jogos.", completou.

Duro golpe

Vindo de uma sequência de 10 jogos sem perder e após ter construído uma vantagem de 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro carioca viu o Vitória reverter o agregado para 3 a 2 em casa, com gols de Erick e Luan Cândido e avançar para as oitavas de final da competição. A eliminação precoce na Copa do Brasil frustra o sonho do Flamengo de conquistar a tríplice coroa, ainda no primeiro semestre.

Próximo jogo do Flamengo

Jogo: Athletico-PR x Flamengo

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16

Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)