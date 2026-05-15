Flamengo perde do Vitória em Salvador e é eliminado da Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira, o Flamengo foi derrotado por 2 a 0 pelo Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), e foi eliminado na quinta fase da Copa do Brasil.

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Situação do confronto

Após ter construído uma vantagem de 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro carioca viu o Vitória reverter o agregado para 3 a 2 em casa e avançar para as oitavas de final da competição.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫ VITÓRIA 2 X 0 FLAMENGO 🔴⚫

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)

🏟️ Local: Barradão, Salvador (BA)

📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Caique (Vitória); Carrascal e Varela (Flamengo)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Erick, aos 7' do 1ºT (Vitória)

⚽ Luan Cândido, aos 17' do 2ºT (Vitória)

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🔴⚫ Vitória ⚫🔴

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido, Ramon; Baralhas (Caique), Emmanuel Martínez, Zé Vitor; Erick (Marinho), Renê (Renato Kayzer) e Matheuzinho (Tarzia)

Técnico: Jair Ventura

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro (Varela); Evertton Araújo, Jorginho, Carrascal (Everton Cebolinha); Luiz Araújo (Pedro), Bruno Henrique e Samuel Lino (Wallace Yan)

Técnico: Leonardo Jardim

Como foi o jogo

Com apenas sete minutos de jogo, Erick recebeu de Baralhas próximo à entrada da área, puxou para a esquerda e acertou um chute colocado no ângulo do gol defendido por Rossi, abrindo o placar para o Vitória.

Na segunda etapa, aos 17, Rossi não conseguiu afastar cobrança de escanteio na área e Luan Cândido acertou um voleio, que ainda desviou no goleiro flamenguista antes de entrar no gol, garantindo a classificação do time da casa.

Próximos jogos

🔴⚫ Vitória ⚫🔴

⚔️ Jogo: RB Bragantino x Vitória

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

⚔️ Jogo: Athletico-PR x Flamengo

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16

📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)