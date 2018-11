Flamengo cobra evolução para vencer o Grêmio

O Flamengo conseguiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Sport por 1 a 0 em Pernambuco. Com 66 pontos conquistados, agora na segunda colocação e com cinco pontos a menos que o líder Palmeiras, o Rubro-Negro voltou a sonhar com a conquista do título. Porém, para isso é preciso, por exemplo, derrotar o Grêmio em confronto programado para esta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 36ª rodada.

Na visão do técnico Dorival Júnior e dos jogadores, é muito complicado derrotar o Grêmio, que vem na quarta colocação com 62 pontos. Porém, para eles, o triunfo é possível, desde que o time carioca possa apresentar um futebol de mais qualidade do que o visto, por exemplo, em Pernambuco.

“Nós estamos sempre cobrando evolução, pois sabemos que na reta final cada partida fica ainda mais complicada e todos precisam do resultado. Contra o Grêmio vamos precisar fazer um jogo perfeito se quisermos atingir o objetivo, que é vencer e seguir falando em título”, disse o volante Willian Arão.

Dorival entende que o desempenho visto contra o Sport será insuficiente para um triunfo na quarta-feira.

“Muitas vezes uma vitória faz com que a atuação não seja tão bem analisada. Contra o Sport o triunfo foi muito importante, ainda mais com um homem a menos. Mas a qualidade poderia ter sido muito maior e melhor, pois temos capacidade para isso. Incomoda a performance apresentada e temos que recuperar para fazer grande jogo na quarta diante do nosso torcedor”, analisou o treinador do Flamengo.

O elenco do Flamengo retornou de Pernambuco nesta segunda-feira e os jogadores foram liberados em seguida. Nesta terça-feira Dorival define a equipe para o choque contra o Grêmio. O volante Lucas Paquetá é desfalque por ter sido expulso contra o Sport. Em compensação, os laterais Pará e Rodinei e o meia Diego, que cumpriram suspensão em Pernambuco, voltam a ficar à disposição do treinador.

Diego deve assumir o posto de Paquetá, enquanto que Pará retorna à lateral, com Léo Duarte, que atuou improvisado no setor, compondo a zaga novamente com Réver. Assim, Rhodolfo volta a ser opção no banco de reservas. O meia Everton Ribeiro deve reassumir o lugar de Geuvânio. Depois do treino desta terça-feira começa o período de concentração para o choque com os gremistas.