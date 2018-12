Flamengo avança por Gabigol e pode ceder prioridade de joias à Inter

O Flamengo está disposto a ceder a prioridade de Reinier e Lincoln, duas joias das categorias de base, para facilitar o empréstimo de Gabigol pela Internazionale-ITA. A informação foi inicialmente publicada pelo UOL.

A Inter não quer o ex-santista de volta e, até o momento, não houve nenhuma proposta satisfatória da Europa pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018.

O Rubro-Negro não descarta negociar a compra de Gabriel, mas vê o empréstimo como a melhor opção – ceder a preferência em negociações futuras dos garotos do Ninho ajudaria na liberação apenas sob o custo dos altos salários, de cerca de R$ 1 milhão por mês.

No Santos, o modelo de negócio para essa temporada foi diferente do habitual. O Peixe pagou aproximadamente R$ 6 milhões pelo empréstimo e uma “ajuda de custo” por mês durante o ano. A maior parte dos vencimentos ficou com a Internazionale. Dessa vez, os italianos procuram clubes para arcar com 100% dos valores.

Reinier é meia-atacante e tem 16 anos. Lincoln tem 18 e já faz parte do elenco profissional do Flamengo.

