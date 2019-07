“É preciso seguir lutando”, diz Diego após Fla cair na Copa do Brasil

O experiente meia Diego foi o primeiro jogador do Flamengo a desperdiçar uma cobrança de pênalti na noite desta quarta-feira, no Maracanã, onde o Rubro-Negro da Gávea acabou eliminado da Copa do Brasil.

Vaiado pela torcida na saída do campo, Diego admitiu que o resultado negativo vai provocar algum impacto no resto da temporada e que o elenco vai precisar aprender a lidar com isso.

“A gente não ter se classificado foi uma decepção total, mas é preciso seguir lutando”, lamentou.

O fato de o Flamengo ainda estar disputando duas competições importantes nas quais briga pelo título foi um dos argumentos usados como consolo por Diego passada a frustrante eliminação diante de quase 70 mil rubro-negros no Maracanã.

No decepcionado vestiário rubro-negro existia muita preocupação com o Arrascaeta. O jogador deixou o gramado no início da partida se queixando de dores na coxa direita e dificilmente terá condições de enfrentar o Corinthians, domingo, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica espera que o jogador uruguaio tenha uma recuperação rápida, pois é considerado peça importante para o duelo com o Emelec, do Equador, no dia 24, pelas oitavas de final da Libertadores. Arrascaeta será reavaliado na reapresentação dos jogadores, marcada para a tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu.