“É muito fácil dar vermelhos ao Flamengo”, dispara Jardim após derrota contra o Palmeiras

O técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, demonstrou forte irritação com a arbitragem após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, neste sábado, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva de imprensa, o treinador questionou a expulsão de Carrascal ainda no primeiro tempo e afirmou que existe um rigor maior contra o Rubro-Negro.

“Eu acho que é muito fácil dar cartões vermelhos ao Flamengo. Um jogo em que o árbitro optou por um nível de agressividade alto… o Jorginho levou uma 'porrada' e o árbitro mandou seguir. Depois, em uma situação de pé alto, deu vermelho”, disparou Jardim.

O treinador português argumentou que o lance de Carrascal foi mais um acidente do que uma agressão intencional.

“Há uma coisa que é jogo agressivo, outra coisa é pé alto. Eu acredito que foi mais pé alto do que jogo agressivo. O jogador tenta dominar e o outro vai bloquear. Não vejo agressão”, completou.



O treinador também revelou que costuma estudar o histórico dos árbitros antes das partidas e chegou a mencionar o retrospecto do Palmeiras com o árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

“Vocês sabem qual é o aproveitamento do Palmeiras com este árbitro? Mais de 90%. E o do Flamengo é menos de 50%. Eu vejo os dados”, declarou.

Técnico minimiza atuação defensiva

Apesar do placar elástico sofrido no Maracanã, Jardim evitou criticar diretamente o sistema defensivo da equipe. Para ele, atuar com um jogador a menos desde os 20 minutos da etapa inicial mudou completamente o panorama do clássico.

“É difícil avaliar o sistema defensivo quando uma equipe joga praticamente o jogo inteiro com dez jogadores. Nos primeiros 20 minutos, o adversário praticamente não passou do meio-campo”, analisou.

Mesmo assim, o comandante assumiu a responsabilidade pelo resultado e pelos erros cometidos pela equipe.

“Como treinador, eu sou sempre responsável pelos erros individuais dos meus jogadores. Não vou tirar a responsabilidade de mim para colocar neles”, disse.

Carrascal volta a ser tema

Leonardo Jardim também comentou a terceira expulsão de Carrascal na temporada. O técnico reconheceu que o jogador precisa melhorar o controle emocional, mas voltou a defender que o lance deste sábado foi acidental.

“Os outros lances foram diferentes, e ele foi punido por isso. Hoje, acho que foi muito mais um acidente do que maldade”, avaliou.

O treinador confirmou ainda que não conversou individualmente com o meia após a partida, apenas no ambiente coletivo do elenco.

Flamengo segue vivo

Mesmo com a derrota em casa, Leonardo Jardim afirmou que ainda acredita na recuperação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro permaneceu com 31 pontos e viu o Palmeiras abrir sete de vantagem na liderança.

“O campeonato é longo. Eu disse aos jogadores que os campeões normalmente não ganham os confrontos diretos, ganham os outros jogos. O Flamengo vai voltar a ser campeão”, afirmou.

Jogando com um a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, com gols de Flaco López, Allan e Paulinho. O resultado ampliou a vantagem da equipe de Abel Ferreira na liderança do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.