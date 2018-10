Diego Alves torce o joelho direito em treino do Flamengo

Diego Alves segue perto da má fase no Flamengo. Depois de se recusar a ficar no banco de reservas para César e ser punido pela diretoria da equipe carioca, mas mantido no elenco, o goleiro sofreu uma entorse no joelho direito. De acordo com os rubro-negros, o arqueiro já iniciou tratamento e não tem previsão de retorno aos gramados.

O goleiro flamenguista se reapresentou junto do restante do elenco nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, mas logo deixou as atividades devido à lesão.

Ao saber que seria o reserva de César na partida diante do Paraná, o arqueiro do Flamengo ficou revoltado com a decisão da comissão técnica e pediu para ser retirado da delegação que viajou para a capital paranaense. O fato causou mal estar no clube da Gávea.

Recentemente, Diego Alves teve seu nome veiculado ao São Paulo, clube que monitora a situação do atleta na equipe carioca.