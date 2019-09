Confira o Raio-X dos gols do Gabigol no Campeonato Brasileiro

Com 18 gols em 17 jogos, Gabigol é isolado o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Peça mais decisiva do melhor ataque do torneio, o camisa 9 do Flamengo caminha para alcançar a melhor marca da história de um jogador na era dos pontos corridos da competição nacional.

Com média de 1,06 gol por partida após 21 rodadas, o atacante tenta superar Washington, que marcou 34 gols em 38 jogos no Brasileirão de 2004 pelo Athletico-PR, e Dimba, que balançou as redes 31 vezes em 41 partidas na edição de 2003, pelo Goiás. Desde que o campeonato conta com 20 clubes, a partir de 2006, as melhores marcas são de Borges e Jonas, que anotaram 23 gols cada por Santos e Grêmio, respectivamente.

A Gazeta Esportiva fez um Raio-X de todos os gols anotados pelo camisa 9 do Rubro-Negro. Confira:

Após marcar o primeiro gol do Rubro-Negro na vitória de 3 a 1 contra o Internacional na última quarta-feira, o camisa 9 chegou a 11ª partida consecutiva colocando ao menos uma bola na rede. O último jogo em que o atacante esteve em campo e não anotou um tento foi em junho, em empate contra o Fluminense no Maracanã. Desde então, só não teve gol do Gabigol no Brasileiro nos dois jogos que o atacante desfalcou a equipe por lesão.

Considerando a temporada por completo, o reforço do Fla marcou 32 vezes em 42 jogos, já superando seu ano mais artilheiro na carreira. Em 2018 no Santos, após retornar do futebol europeu, o atacante fez 27 tentos em 52 jogos e se sagrou artilheiro do Brasileirão com 18, marca já igualada na edição atual.

Neste sábado, o artilheiro do campeonato terá a chance de aumentar seus números, em duelo contra o São Paulo, às 19h (Brasília) no Maracanã, em confronto válido pela 22ª rodada. O Flamengo está na ponta da tabela com 48 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras.

Relembre gols de Gabigol no Campeonato Brasileiro:

Flamengo 1×0 Santos, pela 19ª rodada

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Flamengo 3×0 Palmeiras, pela 17ª rodada

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Flamengo 3×2 Botafogo, pela 12ª rodada

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Corinthians 1×1 Flamengo, pela 11ª rodada

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com