Flamengo vence o Cusco e briga por melhor campanha da Libertadores

Com três gols na reta final da segunda etapa, o Flamengo venceu o Cusco nesta terça-feira por 3 a 0, em última partida válida pela fase de grupos da Libertadores, no Maracanã. Bruno Henrique veio do banco para marcar dois, enquanto Paquetá fechou a conta, de pênalti.

Situação do grupo

Assim, o Flamengo chega a 16 pontos na primeira posição do grupo A, já classificado às oitavas de final e sonha com a liderança geral da competição. Para isso, torce para que Independiente Rivadavia e Rosário Central não vençam seus duelos respectivamente por seis e quatro gols de diferença. Por sua vez, o Cusco fica na lanterna da chave com apenas um ponto e está eliminado do torneio.

FINAAAAAAAL DE JOGO NO MARACANÃ! COM GOLS DE BH (2x) E PAQUETÁ, MENGÃO DERROTA CUSCO E SACRAMENTA PRIMEIRA FASE DA LIBERTADORES COM GRANDE CAMPANHA! #FimDeJogo #FLAxCUS pic.twitter.com/jqX5xS84T5 — Flamengo (@Flamengo) May 27, 2026

📋 Resumo do jogo

FLAMENGO 3 x 0 CUSCO

🏆 Competição: Copa Libertadores

🏟️ Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 26 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Soto, Carabajal, Manuel Tévez, Diez (Cusco)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: José Javier Burgos (URU)

José Javier Burgos (URU) Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU)

Pablo Llarena (URU) e Hector Bergalo (URU) VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

Gols

⚽ Bruno Henrique, aos 34' do 2ºT (Flamengo)

⚽ Bruno Henrique, aos 39' do 2ºT (Flamengo)

⚽ Lucas Paquetá, aos 44' do 2ºT (Flamengo)

Flamengo

Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Pedro), Saúl (Lino) e De La Cruz (Paquetá); Luiz Araújo (Pulgar), Plata e Bruno Henrique

Técnico: Leonardo Jardim

Cusco

Vidal; Ruidías, Fuentes, Gamarra e Zevallos; Soto (Valenzuela), Diez (Ampuero) e Carabajal; Colito, Nicolas Silva (Manuel Tévez) e Manzaneda (Colman)

Técnico: Alejandro Orfila

Como foi o jogo

Aos seis minutos de jogo, Ayrton Lucas conduziu à linha de fundo pela esquerda e conseguiu tocar para De La Cruz finalizar do meio da área, mas o goleiro Vidal conseguiu fazer a defesa. Aos 24, o Flamengo voltou a assustar com um belo arremate de Evertton Araujo de fora da área, que carimbou o travessão e quase abriu o placar.

Quatro minutos depois, Emerson Royal também arriscou o chute ao invadir a área, mas isolou. Já aos 44, foi a vez do Cusco assustar em batida de fora da área de Nicola Silva, que obrigou Andrew a fazer uma boa defesa em bola rasteira.

Na segunda etapa, o Flamengo teve uma falta aos seis minutos e Saúl bateu com perigo, mas Vidal ficou com a bola. Já aos 29 minutos, Pedro enfiou uma bela bola na área para Plata, que tocou levemente, tirando do goleiro do Cusco, mas viu a bola passar ao lado do gol. Três minutos depois, Ayrton Lucas descolou um cruzamento pela esquerda e Pedro teve a chance de tocar às redes da pequena área, mas isolou e perdeu uma oportunidade clara.

No lance seguinte, o Rubro-Negro conseguiu inaugurar o marcador. Emerson Royal ajeitou e Paquetá finalizou firme da entrada da área para a defesa de Vidal, que deu rebote para Bruno Henrique completar e marcar pelos cariocas. Aos 39, Plata enfiou no lado direito da área e Bruno Henrique alcançou a bola para bater de direita no alto e ampliar. Já no final, aos 44, o Flamengo teve pênalti após uma mão de Zevallos e Paquetá converteu, anotando o terceiro dos cariocas.

Próximos jogos

Flamengo

Jogo: Flamengo x Coritiba

Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado) | 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Cusco