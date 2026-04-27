Flamengo goleia Atlético-MG e impede Palmeiras de disparar no Brasileiro

O Flamengo venceu sua quarta partida consecutiva pelo Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Na Arena MRV, pela 13ª rodada, o time rubro-negro foi superior desde o início e goleou o Atlético-MG por 4 a 0.
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Situação da tabela
Com 26 pontos, seis a menos que o Palmeiras, o Flamengo ocupa o segundo lugar e impede o líder de disparar – a equipe carioca tem um jogo a menos. Já o Atlético-MG amarga a terceira derrota seguida e, com 14 pontos, detém o 15º lugar.
📋 Resumo do jogo
⚫⚪ATLÉTICO-MG 0 X 4 FLAMENGO🔴⚫
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Tomás Pérez (Atlético-MG); Varela e Samuel Lino (Flamengo)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Pedro, aos 7' do 1ºT (Flamengo)
- ⚽ Gonzalo Plata, aos 31' do 1ºT (Flamengo)
- ⚽ Arrascaeta, aos 46' do 1ºT (Flamengo)
- ⚽ Pedro, aos 39' do 2ºT (Flamengo)
⚫⚪Atlético-MG⚪⚫
Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Kauã Pascini; Alan Franco (Tomás Pérez), Maycon (Gustavo Scarpa), Victor Hugo; Bernard (Minda), Cuello (Dudu) e Cassierra
Técnico: Eduardo Domínguez
🔴⚫Flamengo⚫🔴
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão), Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho (Saúl), Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Pedro e Samuel Lino (Luiz Araújo)
Técnico: Leonardo Jardim
Como foi o jogo?
O Flamengo abriu caminho para a vitória logo aos 7 minutos da etapa inicial. Samuel Lino recebeu de Arrascaeta pela esquerda e cruzou na medida para Pedro apenas completar diante do gol.
O time visitante soube como aproveitar o momento favorável e chegou ao segundo gol aos 30 minutos. Após receber de Pedro, Plata arrancou e passou por Pascini, Cuello e Vitor Hugo antes de bater de fora da área para marcar um golaço.
O Flamengo ainda teve tempo de marcar o terceiro aos 45 minutos da etapa inicial. Varela recebeu passe de calcanhar de Plata e cruzou para cabeçada certeira de Arrascaeta.
Na tentativa de reagir, o Atlético-MG deu a trabalho ao goleiro Rossi em finalizações de Cuello e Cassierra que chegaram a trocar na trave, uma em cada tempo. Mas foi incapaz de evitar a goleada.
Aos 38 minutos da etapa complementar, Luiz Araújo tocou pela direita para Evertton Araújo, que cruzou para Pedro fazer o seu segundo na partida. O assistente chegou a marcar impedimento, mas, após análise do VAR, o lance foi validado.
Próximos jogos
⚫⚪Atlético-MG⚪⚫
⚔️ Jogo: Cienciano x Atlético-MG
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 3 (Grupo B)
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco (PER)
🔴⚫Flamengo⚫🔴
⚔️ Jogo: Estudiantes x Flamengo
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo A)
📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Ciudad de La Plata, La Plata (ARG)