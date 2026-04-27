Flamengo goleia Atlético-MG e impede Palmeiras de disparar no Brasileiro

O Flamengo venceu sua quarta partida consecutiva pelo Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Na Arena MRV, pela 13ª rodada, o time rubro-negro foi superior desde o início e goleou o Atlético-MG por 4 a 0.

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Situação da tabela

Com 26 pontos, seis a menos que o Palmeiras, o Flamengo ocupa o segundo lugar e impede o líder de disparar – a equipe carioca tem um jogo a menos. Já o Atlético-MG amarga a terceira derrota seguida e, com 14 pontos, detém o 15º lugar.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪ ATLÉTICO-MG 0 X 4 FLAMENGO 🔴⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Tomás Pérez (Atlético-MG); Varela e Samuel Lino (Flamengo)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Pedro, aos 7' do 1ºT (Flamengo)

⚽ Gonzalo Plata, aos 31' do 1ºT (Flamengo)

⚽ Arrascaeta, aos 46' do 1ºT (Flamengo)

⚽ Pedro, aos 39' do 2ºT (Flamengo)

⚫⚪ Atlético-MG ⚪⚫

Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Kauã Pascini; Alan Franco (Tomás Pérez), Maycon (Gustavo Scarpa), Victor Hugo; Bernard (Minda), Cuello (Dudu) e Cassierra

Técnico: Eduardo Domínguez

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão), Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Jorginho (Saúl), Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Pedro e Samuel Lino (Luiz Araújo)

Técnico: Leonardo Jardim

Como foi o jogo?

O Flamengo abriu caminho para a vitória logo aos 7 minutos da etapa inicial. Samuel Lino recebeu de Arrascaeta pela esquerda e cruzou na medida para Pedro apenas completar diante do gol.

O time visitante soube como aproveitar o momento favorável e chegou ao segundo gol aos 30 minutos. Após receber de Pedro, Plata arrancou e passou por Pascini, Cuello e Vitor Hugo antes de bater de fora da área para marcar um golaço.

O Flamengo ainda teve tempo de marcar o terceiro aos 45 minutos da etapa inicial. Varela recebeu passe de calcanhar de Plata e cruzou para cabeçada certeira de Arrascaeta.

Na tentativa de reagir, o Atlético-MG deu a trabalho ao goleiro Rossi em finalizações de Cuello e Cassierra que chegaram a trocar na trave, uma em cada tempo. Mas foi incapaz de evitar a goleada.

Aos 38 minutos da etapa complementar, Luiz Araújo tocou pela direita para Evertton Araújo, que cruzou para Pedro fazer o seu segundo na partida. O assistente chegou a marcar impedimento, mas, após análise do VAR, o lance foi validado.

Próximos jogos

⚫⚪ Atlético-MG ⚪⚫

⚔️ Jogo: Cienciano x Atlético-MG

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 3 (Grupo B)

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco (PER)

🔴⚫ Flamengo ⚫🔴

⚔️ Jogo: Estudiantes x Flamengo

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo A)

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Ciudad de La Plata, La Plata (ARG)