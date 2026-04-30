Arrascaeta passará por cirurgia e vira dúvida para a Copa do Mundo

Giorgian de Arrascaeta será submetido a cirurgia ainda nesta quinta-feira. O meio-campista de 31 anos se lesionou durante o empate de 1 a 1 do Flamengo com o Estudiantes, nesta quarta, pela Libertadores. O uruguaio precisará de uma correção na fratura que sofreu na clavícula direita.

O Flamengo comunicou a intervenção médica por meio de uma nota oficial.

"O meia será submetido a cirurgia para correção da fratura na clavícula direita nesta quinta-feira (30), no Rio de Janeiro. A equipe responsável pelo procedimento será formada pelos especialistas Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, além de Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo."

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O Flamengo não divulgou o prazo previsto para a recuperação do jogador, que se torna dúvida para a Copa do Mundo. O tempo médio de recuperação dessa lesão é de 45 dias, mas esse período pode variar de acordo com a evolução fisiológica de cada caso.

Um caso semelhante ocorreu na temporada passada com Montoro, do Botafogo. Sua recuperação permitiu que ele voltasse a atuar pelo clube em exatos 41 dias.

De qualquer forma, Arrascaeta está fora dos próximos compromissos do Flamengo, mas o clube trabalha com a possibilidade de seu retorno antes da Copa do Mundo.