Ferroviária segura empate, elimina o Ituano e garante volta à elite do Paulista

Na noite desta quinta-feira, a Ferroviária garantiu seu retorno à elite do Campeonato Paulista. Na Fonte Luminosa, o time da casa segurou o empate por 1 a 1 contra o Ituano no jogo de volta pela semifinal da Série A2.

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Acesso garantido e final

Com a vitória por 2 a 1 no placar agregado, além de confirmar a volta à elite do futebol paulista, a Ferroviária garantiu a classificação à final para enfrentar o Juventus, com datas e horários ainda indefinidos.

📋 Resumo do jogo

🔴 ⚪ FERROVIÁRIA 1 X 1 ITUANO ⚪ 🔴

🏆 Competição: Paulistão Série A2 - Semifinal

🏟️ Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Zé Vítor, aos 12' do 1ºT (Ferroviária)

⚽ Neto Berola, aos 22' do 1ºT (Ituano)

Como foi o jogo

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Zé Vitor completou cobrança de escanteio na primeira trave e abriu o placar para a Ferroviária. Aos 22, o Ituano diminuiu com Neto Berola, que bateu no meio do gol o pênalti sofrido por Gabriel Razera.

Aos 40 da etapa complementar, Bruno Mezenga teve a chance de virar o jogo para o Ituano, também de pênalti. Porém, Dênis Júnior voou no canto direito para realizar a defesa e sacramentar a volta da Ferroviária à elite do Paulista.

Próximos jogos

Ferroviária

Jogo: Ferroviária x Anápolis

Data e horário: 03 de maio de 2026 (domingo) | 17h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro Série C| 5ª rodada

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Ituano

Jogo: Ypiranga x Ituano

Data e horário: 04 de maio de 2026 (segunda-feira) | 20h (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro Série C| 5ª rodada

Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim