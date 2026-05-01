Ferroviária segura empate, elimina o Ituano e garante volta à elite do Paulista

Na noite desta quinta-feira, a Ferroviária garantiu seu retorno à elite do Campeonato Paulista. Na Fonte Luminosa, o time da casa segurou o empate por 1 a 1 contra o Ituano no jogo de volta pela semifinal da Série A2.
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Acesso garantido e final
Com a vitória por 2 a 1 no placar agregado, além de confirmar a volta à elite do futebol paulista, a Ferroviária garantiu a classificação à final para enfrentar o Juventus, com datas e horários ainda indefinidos.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪ FERROVIÁRIA 1 X 1 ITUANO ⚪🔴
🏆 Competição: Paulistão Série A2 - Semifinal
🏟️ Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
⚽ Zé Vítor, aos 12' do 1ºT (Ferroviária)
⚽ Neto Berola, aos 22' do 1ºT (Ituano)
Como foi o jogo
Aos 12 minutos do primeiro tempo, Zé Vitor completou cobrança de escanteio na primeira trave e abriu o placar para a Ferroviária. Aos 22, o Ituano diminuiu com Neto Berola, que bateu no meio do gol o pênalti sofrido por Gabriel Razera.
Aos 40 da etapa complementar, Bruno Mezenga teve a chance de virar o jogo para o Ituano, também de pênalti. Porém, Dênis Júnior voou no canto direito para realizar a defesa e sacramentar a volta da Ferroviária à elite do Paulista.
Próximos jogos
Ferroviária
Jogo: Ferroviária x Anápolis
Data e horário: 03 de maio de 2026 (domingo) | 17h30 (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro Série C| 5ª rodada
Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara
Ituano
Jogo: Ypiranga x Ituano
Data e horário: 04 de maio de 2026 (segunda-feira) | 20h (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro Série C| 5ª rodada
Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim