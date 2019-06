CSA dispensa Keirrison uma semana depois de anunciá-lo

Em decisão surpreendente, o CSA dispensou neste sábado o atacante Keirrison. O atacante, com passagens por Coritiba, Santos, Palmeiras e Barcelona, foi anunciado na semana passada e não chegou a estrear pelo clube alagoano.

Em nota oficial, o CSA justificou a dispensa do atacante com a forma física do jogador. Segundo o clube, Keirrison precisaria de mais tempo de preparação em relação ao elenco. Confira a seguir a nota na íntegra.

O Departamento Médico do Centro Sportivo Alagoano (CSA), em conjunto com o departamento de futebol profissional e a preparação física, entende que o atleta Keirrison de Souza Carneiro terá um tempo de preparação superior ao desejado pela equipe, e por esse motivo informamos que não teremos tempo hábil para esperar. O campeonato exige uma integração imediata.

O CSA chegou à pausa para a Copa América na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos somados em nove rodadas, nas quais a equipe venceu apenas uma partida, perdeu outras cinco e empatou três. Pela décima rodada, o clube alagoano enfrenta o Corinthians fora de casa no dia 14 de julho, um domingo.