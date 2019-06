CSA anuncia Keirrison e mais dois reforços para o Brasileirão

Na noite desta sexta-feira, o departamento de futebol do CSA anunciou três reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. O principal destaque é Keirrison, que coleciona passagens por Santos, Palmeiras e Barcelona. Junto ao atacante, o meia paraguaio Julián Benítez e o volante Jean Kléber foram oficializados.

O camisa 9 atuou pelo Londrina na última temporada, em que marcou um gol no Campeonato Paranaense e passou em branco após três partidas na Série B do Brasileiro. Revelado pelo Coritiba, onde ficou entre 2006 e 2008, o jogador teve sua melhor performance, com 45 gols em 100 jogos.

Jean, de 29 anos, volta ao clube que defendeu em 2016, onde foi vice-campeão do Alagoano e atuou na fase de grupos da Série D, e o paraguaio Julián Alfonso Benítez, de 32 anos, chega como reforço vindo do Olímpia, do Paraguai.

Atualmente, o Azulão ocupa a vice-lanterna do Brasileirão, a 19ª posição, com 6 pontos somados. A equipe venceu apenas uma partida, perdeu outras cinco e empatou três. O clube alagoano volta a entrar em campo após a pausa da Copa América no dia 30 de junho contra o Sport, fora de casa.