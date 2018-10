“Vou tomar cerveja demais”, brinca Robinho após conquista

O Cruzeiro venceu o Corinthians, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, em São Paulo, e garantiu mais um título da Copa do Brasil, o sexto da sua história, o segundo de forma consecutiva. Uma das peças importantes da Raposa, o meia Robinho, brincou e disse que vai comemorar bastante a taça.

“É difícil demais ser campeão. Agora eu vou… Vocês já sabem. Eu vou tomar cerveja demais. Quem gosta de fuxicar aí, pode falar, eu vou comemorar muito”, disse o atleta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Robinho estava claramente muito emocionado e tinha dificuldades para dar entrevistas aos jornalistas. Ele fala dos problemas que superou até conquistar a taça.

“Não consigo nem falar. Esse ano foi bom demais, não tive lesão, joguei o ano todo, fiz poucos gols e Deus me dá esse presente. Esse gol deu o titulo junto com Arrascaeta, estou sem palavras. Quando eu chego a final, eu chego e ganho, dificilmente eu perco. Deus está me dando oportunidades de ser campeão sempre”, finalizou.