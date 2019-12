Presidente e substituto de Perrella querem volta de Thiago Neves no Cruzeiro

Thiago Neves está nos planos do Cruzeiro para 2020. Após o meio-campista ser afastado e não participar dos jogos que sacramentaram o rebaixamento da Raposa à Série B, a direção do clube mineiro sinalizou, nesta quinta-feira, que está disposta a reintegrar o jogador.

Na reta final do Brasileirão, o camisa 30 foi duramente criticado e depois afastado do elenco pelo então gestor do futebol Zezé Perrella. Com a saída do dirigente do cargo, o discurso do clube mudou, e agora espera contar com o meia para próxima temporada.

“O Thiago Neves é um jogador profissional nosso, de suma importância. Enquanto estivermos bons profissionais ao nosso lado, defendendo as nossas cores, todos que estiverem em condições de entrar em campo, e que o técnico achar que são capazes, vão jogar”, disse o presidente Wagner Pires de Sá, em entrevista ao Superesportes.

O novo vice-presidente de futebol, Márcio Rodrigues, seguiu o discurso do presidente. “Ele mesmo já disse que topa jogar a Série B e reduzir o salário”, comentou.

“Agora, vamos ter que conversar com ele. No momento, o jogador está de férias. Falar com ele ou com o empresário dele. Todos os atletas nós vamos sentar e conversar. Cada caso é um caso”, seguiu o dirigente.

Reduzir é preciso

A redução de salário é essencial para a permanência do meia. O novo vice de futebol comunicou que os atletas que querem seguir na Raposa terão que aceitar um corte em seus vencimentos.

“Há jogadores que já atraem o interesse de outros clubes também. Então, se não aceitarem a redução de salários, nós vamos negociá-los com outro clube ou então vão treinar à parte”, finalizou Rodrigues.