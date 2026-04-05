Lucas Silva pede desculpas à torcida do Cruzeiro após goleada sofrida para o São Paulo: "Envergonhados"

Após a derrota por 4 a 1 para o São Paulo neste sábado, o capitão Lucas Silva pediu desculpas à torcida do Cruzeiro. O volante afirmou que a equipe mineira se desconcentrou após sofrer o primeiro gol e disse que está "envergonhado" pelo resultado.

"Nosso início de primeiro tempo e segundo tempo foram muito bons, mas depois que levamos o gol nos perdemos um pouco na partida", disse o volante, em entrevista ao Premiere.

"Não tenho muito o que falar, é pedir desculpa para o torcedor, reconhecer esse momento, e hoje saímos daqui envergonhados. Vim aqui para pedir desculpa ao torcedor", concluiu.

Com a derrota, o Cruzeiro continua em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos disputados, a Raposa conquistou apenas sete pontos e, atualmente, está na 18ª posição, duas unidades atrás do Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Além disso, o Cruzeiro também tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 20 gols sofridos em 10 partidas. Vale lembrar que este foi o segundo jogo de Artur Jorge à frente do comando cruzeirense.

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