Fagner celebra primeiro gol pelo Cruzeiro: “Feliz de poder ter ajudado”

O Cruzeiro conquistou um empate importante diante do Boca Juniors ao ficar no 1 a 1, nesta terça-feira, na Bombonera, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Autor do gol cruzeirense, Fagner comemorou o primeiro tento com a camisa celeste e destacou a importância do ponto conquistado na Argentina.

𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟𝗟𝗟 DO FAGNER! O LATERAL-DIREITO RECEBE DENTRO DA ÁREA E MANDA UMA BOMBA PARA O FUNDO DAS REDES! VAMOOOOSS!!! ⚽ 🔷 #CABJxCRU | 1-1 | #LaBestiaNegra pic.twitter.com/MVUsOcYhv5 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 20, 2026

"Ponto importantíssimo"

“Feliz pelo primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, em um jogo tão importante. Feliz de poder ter ajudado, vai ser um ponto importantíssimo para nós. Espero que tenham outros, mas se vierem assistências e eu conseguir ajudar, isso é o mais importante”, afirmou.

O meia Matheus Pereira admitiu a dificuldade enfrentada pela equipe no primeiro tempo. “A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. No primeiro tempo, entramos dormindo. Deixamos eles criarem oportunidades. No segundo tempo entramos melhor. Com menos um acho que um empate nos deixa em uma colocação boa, que depende só da gente”, disse.

Quem também valorizou o resultado foi o goleiro Otávio, que fez nove defesas e foi um dos destaques da equipe na Bombonera. “Muito feliz mais uma vez pela grande partida individual e do grupo. O jogo já iria ser difícil, com um a menos, mais ainda. Mas arrancamos um empate aqui, vai ser muito importante pra gente. Estamos muito vivos”, declarou.

Situação da tabela e próximo jogo

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos oito pontos e assumiu momentaneamente a liderança do Grupo D da Libertadores. A equipe volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe a Chapecoense, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.