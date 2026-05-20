Com um a menos, Cruzeiro empata contra o Boca e dorme na ponta

Na noite desta terça-feira, o Cruzeiro empatou com o Boca Juniors em 1 a 1, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em La Bombonera. Miguel Merentiel marcou o gol dos argentinos, enquanto Fagner fez para os brasileiros.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Cruzeiro chega a oito pontos e assume a liderança do Grupo D da competição. Enquanto isso, o Boca está no segundo lugar, com sete pontos.

O time mineiro ainda pode ser ultrapassado nesta rodada, caso a Universidad Católica não perca para o Barcelona de Guayaquil em partida que acontece nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Chile.

📋 Resumo do jogo

🔵🟡 BOCA JUNIORS 1 x 1 CRUZEIRO 🔵⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 5 (Grupo D)

🏟️ Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)

📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Fagner e Néyser Villarreal (Cruzeiro); Ayrton Costa e Zeballos (Boca Juniors).

🟥 Cartões vermelhos: Gerson (Cruzeiro).

Gols

⚽ Miguel Merentiel, aos 15' do 1ºT (Boca Juniors)

⚽ Fagner, aos 11' do 2ºT (Cruzeiro)

Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Jesús Valenzuela (VEN) Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN) VAR: Ángel Arteaga (VEN)

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

Otávio; Fagner (Kauã Morais), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira (João Marcelo); Bruno Rodrigues (Sinisterra) e Kaio Jorge (Néiser Villarreal).

Técnico: Artur Jorge

🔵🟡 Boca Juniors 🟡🔵

Brey; Braida, Di Lollo, Ayrton Costa e Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte (Zeballos), Delgado e Aranda; Miguel Merentiel e Giménez (Ángel Romero).

Técnico: Claudio Úbeda

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Cruzeiro teve mais posse de bola, mas o Boca foi mais contundente e abriu o placar aos 15 minutos. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo do campo de ataque, Paredes levantou na área e Merentiel, na pequena área, desviou.

Aos 11 do segundo tempo, Kaiki Bruno ganhou de Braida pela esquerda e cruzou na entrada da área para Fagner, que bateu firme no canto esquerdo de Brey para empatar. Aos 16, Belmonte pegou a sobra na área, tentou de cobertura e acertou no travessão. No rebote, Di Lollo chutou mas Gerson conseguiu tirar na linha.

Aos 22 do segundo tempo, Gerson foi dividir com Paredes e acertou a sola da chuteira no joelho do argentino. Após revisão na cabine do VAR, o árbitro expulsou o brasileiro, deixando o Cruzeiro com um a menos. Aos 41, Villarreal ganhou no alto e saiu cara a cara com Brey, mas chutou em cima do arqueiro e perdeu uma grande chance.

Quatro minutos depois, Blanco levantou para Delgado e Jonathan Jesus afastou. No entanto, a bola caiu no pé de Merentiel, que bateu colocado para marcar seu segundo no jogo. Após dois minutos revendo o lance no VAR, Jesús Valenzuela anulou o gol por um toque na mão de Delgado.

Próximos jogos

Boca Juniors

Jogo: Boca Juniors x Universidad Católica

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (6ª rodada)

Data e hora: Quinta, 28 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)

Cruzeiro

Jogo: Cruzeiro x Chapecoense

Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Data e hora: Domingo, 24 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)