Marquinhos se recupera de grave lesão e retorna aos treinamentos no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira que o atacante Marquinhos está disponível para voltar aos treinamentos com o elenco principal. O atleta de 23 anos se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo sofrida em outubro de 2025 e é reforço para o treinador Artur Jorge.
O Cruzeiro comunica que o atacante Marquinhos cumpriu todas as etapas de recuperação da lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2025, e está totalmente apto para as atividades ao lado do elenco principal do clube! 🦊💙
Que seja um ótimo retorno, Marquinhos! 💪 pic.twitter.com/v1hLXtRpNk
— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 30, 2026
Em nota, o clube mineiro comunicou que o atacante cumpriu todas as etapas de recuperação e está totalmente apto para as atividades.
Confira a nota completa divulgada pelo Cruzeiro:
"O Cruzeiro comunica que o atacante Marquinhos cumpriu todas as etapas de recuperação da lesão no joelho esquerdo, sofrida em outubro de 2025, e está totalmente apto para as atividades ao lado do elenco principal do clube!
Que seja um ótimo retorno, Marquinhos!"
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Números no Cruzeiro e carreira
Contratado pelo Cruzeiro para a temporada de 2025, Marquinhos disputou 30 partidas, contribuindo com um gol e uma assistência.
O jogador, formado na base do São Paulo, passou por duas temporadas no Tricolor Paulista. Depois, foi à Europa para vestir a camisa do Arsenal e Norwich City, na Inglaterra, e do Nantes, na França. Antes de chegar à Raposa, Marquinhos jogou no Fluminense em 2024.