Cruzeiro decide liberar Judivan por empréstimo e clubes interessam

O Cruzeiro deve emprestar o atacante Judivan para pegar mais tempo de jogo já que tem pouco espaço na agremiação mineira. A informação foi confirmada pelo técnico Mano Menezes, após a vitória por 3 a 0 sobre a URT, nessa quarta-feira, no Mineirão.

“A questão do Judivan é que temos um número maior de atacante, mas estamos segurando um pouco mais em relação a ele. Existem equipes que fizeram consultas por ele. Estamos analisando para que essa questão seja muito boa e, se fizermos, vamos fazer para uma estrutura muito boa”, destacou.

Após a fala do técnico na entrevista coletiva, três clubes saíram na frente para tentar contar com o futebol do jovem cruzeirense. Vitória, Sport, Fortaleza e Paraná são as equipes interessadas.

Alguns detalhes serão observados para o jogador ser liberado. O mais importante será: a estrutura da equipe que vai receber Judivan. O atacante sofreu uma grave lesão em 2015 em um jogo da seleção brasileira de base.