Egídio considera derrota do Cruzeiro injusta no Morumbi

O Cruzeiro perdeu para o São Paulo, por 1 a 0, na noite deste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O tento paulista saiu no primeiro tempo do confronto, com gol de Diego Souza, e o desempenho mineiro fez com que os celestes lamentassem o resultado.

Segundo o lateral-esquerdo Egídio, o placar poderia ser diferente devido a criatividade da Raposa e postura tática no decorrer da partida.

“Merecia o empate, até o placar do primeiro tempo foi injusto, nós criamos chances mais que eles, eles fizeram de bola parada, nós tentamos de todas as formas, a gente não aceitou a derrota. Batalhamos até o final”, destacou.

O lateral Edílson confirmou, por sua vez, que o Cruzeiro teve um início irregular, mas a equipe conseguiu crescer em campo. O atleta alertou que o grupo precisa reagir mesmo sem motivos dentro do Brasileirão.

“Nós começamos um pouco aquém do que a gente é, segundo tempo fomos bem, mas não podemos perder esse tipo de jogo, independentemente de estar na Libertadores ou não”, finalizou.

O resultado deixou o Cruzeiro na oitava colocação, com 49 pontos conquistados.