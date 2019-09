Ceni pode deixar Cruzeiro após rusga com atletas por Thiago Neves

Rogério Ceni chegou ao Cruzeiro no início de agosto para tentar tirar a equipe de uma situação incômoda, no entanto, o cenário estaria tão insustentável que o ex-goleiro pode não continuar no comando do time para o restante da temporada. No centro do desentendimento, além de problemas extracampo e pressão, estaria o nome do jogador Thiago Neves.

Segundo informações da Rádio Itatiaia, a gota d’água teria acontecido na noite da última quarta-feira, após o empate por 0 a 0 contra o Ceará, na Arena Castelão. Ceni deu entrevista coletiva normalmente, mas, no vestiário, o zagueiro Dedé pediu a palavra e, em tom normal, falou sobre a situação do meio-campista, que ele era importante para o clube e precisaria ser recuperado pelo técnico. Isso teria feito o treinador sair do local, deixando os atletas, que só saíram 20 minutos depois.

Ainda segundo a reportagem, Ceni garantiu que nada havia acontecido, que todos queriam ter vencido e que, com a vitória, todos estariam felizes. Já os jogadores passaram pela zona mista sem falar com a imprensa, somente Ederson, escolhido o melhor em campo, enquanto a assessoria da Raposa se posicionou dizendo que nada aconteceu. A rádio afirma que a qualquer momento pode ser anunciada a saída do ex-goleiro.

Desde 11 de agosto, dia do anúncio oficial, Rogério Ceni soma duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, com uma eliminação na Copa do Brasil. Thiago Neves, um dos grandes nomes da equipe, não vem sendo titular incontestável com o treinador.