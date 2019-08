Ceni destaca atmosfera do Mineirão e afaga jogadores após estreia

O técnico Rogério Ceni iniciou sua trajetória no Cruzeiro de maneira bem-sucedida na tarde deste domingo. Satisfeito com o triunfo sobre o Santos, o ex-goleiro destacou a atmosfera criada pela torcida celeste no Estádio do Mineirão e tratou de afagar seus novos pupilos.

Com um homem a mais desde o primeiro minuto, Fred abriu o placar no fim da etapa inicial. No começo da metade final, o centroavante escorou como pivô para finalização certeira de Thiago Neves. Em inferioridade numérica desde o vermelho a Gustavo Henrique, o Santos praticamente não conseguiu ameaçar o gol de Fabio.

“Sou muito grato aos jogadores. Os caras são diferentes e, ainda na primeira semana de convívio, é um grande prazer trabalhar com esse grupo”, disse Ceni, otimista. “A qualidade existe e só precisamos colocar em prática. A posição não é condizente com o Cruzeiro e temos que sair dessa situação jogo a jogo”, declarou.

Acostumado a enfrentar a torcida cruzeirense como goleiro do São Paulo, Ceni contou com apoio maciço do Mineirão em sua estreia e teve o nome gritado. Nos minutos finais, contente pelo fim do jejum de 11 jogos no Campeonato Brasileiro, o público gritou “olé” a cada passe.

“A atmosfera no estádio foi incrível, com cerca de 45 mil pessoas. Não fui vaiado no Mineirão pela primeira vez”, disse o ex-goleiro, rindo. “O time saiu aplaudido e os grandes protagonistas são os jogadores. Tentamos achar o caminho, mas é fundamental a entrega deles”, declarou.

Com 12 pontos ganhos, o Cruzeiro sobe para a 16ª colocação e sai da zona de rebaixamento, já que o Fluminense foi derrotado pelo lanterna CSA. Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time dirigido por Rogério Ceni tenta manter a recuperação justamente contra a equipe alagoana, no Rei Pelé.