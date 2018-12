Após deixar São Paulo, Ricardo Rocha é anunciado como assessor de futebol do Criciúma

Depois do São Paulo confirmar o desligamento de Ricardo Rocha como coordenador de futebol, na segunda-feira, o Criciúma anunciou, na tarde desta terça, o profissional como novo assessor de futebol do clube catarinense.

Segunda a nota, Ricardo Rocha irá atuar “em diferentes frentes no Criciúma”, como no marketing, campanhas de sócios torcedores e captação de recursos. A apresentação do ex-jogador de futebol estava programada para quarta-feira, dia 5, mas devido a morte de seu irmão, o pronunciamento do novo assessor deve ser realizado na próxima semana.

Campeão da Copa do Mundo de 1994, o então zagueiro se destacou pelo São Paulo, Vasco e Real Madrid. Na sequência, tentou a carreira como treinador e passou pelo CRB e Santa Cruz, porém sem sucesso. O xerife, como é carinhosamente conhecido, ainda foi comentarista de futebol na televisão, até assumir o cargo na diretoria do São Paulo.

Sem treinador desde a saída de Mazola Júnior, o time carvoeiro busca um novo profissional para o cargo. Na última temporada, o Tigre terminou na 14ª colocação da Série B, com 47 pontos, e lutou até o fim contra o rebaixamento.

Confira a nota completa do Criciúma:

“O Criciúma oficializou na tarde desta terça-feira (04/12), a contratação de Ricardo Rocha como assessor de futebol da presidência do clube. Com contrato até dezembro de 2019, Rocha irá atuar em diferentes frentes no Criciúma. No marketing, em campanhas de sócios torcedores e captação de recursos, e no futebol com relacionamentos com clubes de todo o Brasil.

O ex-jogador atuou por clubes brasileiros e da Europa. Com a seleção brasileira, foi tetracampeão mundial em 1994. Este ano, Ricardo Rocha trabalhou na coordenação de futebol do São Paulo F.C.

A apresentação do assessor de futebol estava programada para esta quarta-feira (05/12), mas devido ao falecimento de seu irmão, em Recife, a coletiva deve acontecer até o início da próxima semana“.