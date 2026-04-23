Josué vê Coritiba melhor em empate com o Santos: "Fomos mais time"

Nesta quarta-feira, Santos e Coritiba empataram em 0 a 0 na Vila Belmiro pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Agora, as equipes chegarão em igualdade para o jogo de volta, que acontece no dia 13 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

🕑 2T | ⏱ 50' | Apita o juiz. Placar igual na Vila Belmiro. A decisão vai ficar pro Couto Pereira! 🟢 #SANxCFC | 0⃣x0⃣

⚪️ #CoxaNaCopaDoBrasil pic.twitter.com/OxMugobPJd — Coritiba (@Coritiba) April 23, 2026

Em entrevista ao Prime Video, o meia Josué avaliou a partida do Coxa e disse que a equipe paranaense foi "mais time" do que o Santos.

"Tivemos as melhores chances"

"Foi um jogo bem disputado. Acho que nós apresentamos uma equipe muito sólida defensivamente. Criamos muitas chances e podíamos ter criado mais se tivéssemos mais calma no último terço, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos duas chances que foram as melhores do jogo tirando o chute do Neymar. Acho que tivemos as melhores chances e fomos mais time. Agora levamos a eliminatória para nossa casa", disse o português.

O camisa 10 elogiou a Vila Belmiro ao ser perguntado sobre a sensação de jogar pela primeira vez no estádio. "É um estádio mítico, queria muito jogar e conhecer. O ambiente é bom, mas queria sair daqui com o resultado, com a vitória. Não foi possível, mas acho que fizemos um bom jogo", completou.

Situação do confronto

Com esse resultado, tudo fica aberto para o jogo de volta. O Santos visita o Coritiba para o segundo jogo no dia 13 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Próximo jogo do Coritiba