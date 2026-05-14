Jacy vê erros "infantis" do Coritiba em eliminação para o Santos

O zagueiro Jacy lamentou a eliminação do Coritiba para o Santos na quinta fase da Copa do Brasil . Após a derrota por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, o defensor reconheceu os erros da equipe e afirmou que o momento vivido pelo Coxa dentro de casa tem incomodado o elenco.

“Machuca a gente”

“A gente teve um começo de jogo muito bom. Demos mole, eles chegaram duas vezes e fizeram dois gols. Temos que botar a cabeça no lugar. Estamos errando algumas coisas infantis, desde o jogo do Inter. Temos que concentrar, não pode estar errando assim”, afirmou.

O defensor também destacou a frustração pela eliminação precoce na competição nacional, a terceira seguida na fase em que estreou na competição, e relembrou o histórico recente do clube na Copa do Brasil.

“Um time com a expressão que o Coritiba tem, de 2011 e 2012 ter chegado na final da Copa do Brasil e a gente não estar conseguindo passar é frustrante. A gente sente muito isso”, disse.

Jacy ainda comentou a sequência negativa da equipe como mandante, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos no Couto Pereira, e pediu foco para a sequência da temporada.

“Isso de não vencer em casa machuca a gente. A gente trabalha e tem o mesmo desempenho fora, mas não consegue a vitória. É ter cabeça no lugar, assumir os erros e seguir trabalhando. Se parar de trabalhar, tudo fica pior ainda”, completou.

Próximo jogo do Coritiba

O Coxa volta a campo neste domingo, às 11h (de Brasília), contra o próprio Santos, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp