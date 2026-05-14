Jacy vê erros "infantis" do Coritiba em eliminação para o Santos

🕑 2T | ⏱️ 51' | Fim de jogo no Couto.
🟢 #CFCxSAN | 0️⃣x2️⃣
⚪️ #CoxaNaCopaDoBrasil pic.twitter.com/XbJcZJN3km
— Coritiba (@Coritiba) May 14, 2026
“Machuca a gente”
“A gente teve um começo de jogo muito bom. Demos mole, eles chegaram duas vezes e fizeram dois gols. Temos que botar a cabeça no lugar. Estamos errando algumas coisas infantis, desde o jogo do Inter. Temos que concentrar, não pode estar errando assim”, afirmou.
O defensor também destacou a frustração pela eliminação precoce na competição nacional, a terceira seguida na fase em que estreou na competição, e relembrou o histórico recente do clube na Copa do Brasil.
“Um time com a expressão que o Coritiba tem, de 2011 e 2012 ter chegado na final da Copa do Brasil e a gente não estar conseguindo passar é frustrante. A gente sente muito isso”, disse.
Jacy ainda comentou a sequência negativa da equipe como mandante, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos no Couto Pereira, e pediu foco para a sequência da temporada.
“Isso de não vencer em casa machuca a gente. A gente trabalha e tem o mesmo desempenho fora, mas não consegue a vitória. É ter cabeça no lugar, assumir os erros e seguir trabalhando. Se parar de trabalhar, tudo fica pior ainda”, completou.
Próximo jogo do Coritiba
O Coxa volta a campo neste domingo, às 11h (de Brasília), contra o próprio Santos, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão.
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