Breno Lopes celebra momento no Coritiba e vitória sobre o Bahia no Brasileiro

Nesta segunda-feira, o Coritiba venceu o Bahia de virada e encostou no G5 do Campeonato Brasileiro. Autor de um dos dos gols, o atacante Bruno Lopes celebrou o bom momento que vive no clube esta temporada e também o triunfo diante do torcedor, no Couto Pereira.

"Terminamos o primeiro tempo mal, mas a gente chegou do intervalo e conseguiu corrigi. Voltamos, botamos a postura, conseguimos fazer o gol que a gente falou que a gente precisava de um gol primeiro para buscar a vitória. Muito feliz pelo meu momento, pelos gols que estão saindo e graças a Deus foi uma vitória", iniciou o atacante ao Premiere.

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Apenas três minutos depois do Coritiba reverter o placar, Bruno Lopes concluiu contra-ataque rápido pela direita e ampliou a vantagem dos donos da casa. Ele explicou o lance e ressaltou a importância do entrosamento entre os companheiros.

"Eu puxei o contra-ataque ali. Como ele acabou de falar, ele viu que eu estava sozinho e teve atitude de companheirismo. No último jogo, o Pedro Rocha foi igual e esse é o espírito. Então, o importante sempre é a vitória", finalizou.

Coritiba no Brasileiro

Com a vitória, o Coritiba ganhou posições na tabela de classificação e agora está colado no G5, com 26 pontos - igualado com o Red Bull Bragantino, primeiro time na zona.

Próximo jogo

Flamengo x Coritiba (Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado) 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro