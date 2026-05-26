Coritiba vence Bahia, cola no G5 e ultrapassa o São Paulo no Brasileiro

Nesta segunda-feira, de virada, o Coritiba venceu o Bahia por 3 a 2, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, ultrapassou o São Paulo na tabela e se aproximou do G5. Bruno Melo, Lavega e Bruno Lopes marcaram os gols dos donos da casa.

Situação da tabela

Com o resultado, o Coritiba ganhou posições e agora ocupa o sexto lugar, com 26 pontos. Por sua vez, o Bahia caiu para a oitava posição da tabela, com 23.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪️CORITIBA 3 X 2 BAHIA🔵🔴

🏆 Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Couto Pereira, em Curitiba

📅 Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Román Gómez, Acevedo e Ademir (Bahia)

Gols

⚽ Erick Pulga, aos 25' do 1ºT (Bahia)

⚽ Bruno Melo, aos 10' do 2ºT (Coritiba)

⚽ Lavega, aos 19' do 2ºT (Coritiba)

⚽ Breno Lopes, aos 22' do 2ºT (Coritiba)

⚽ Everaldo, aos 45' do 2ºT (Bahia)

Como foi o jogo

O Bahia abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Erick Pulga recebeu de William José pela direita do ataque, invadiu a área e finalizou cruzado. Antes de entrar, a bola desviou em Tiago Cóser e mudou completamente de trajetória para tirar o goleiro Pedro Rangel da jogada.

Na volta do intervalo, o Coritiba marcou para deixar tudo igual. Josué acertou um lançamento longo em direção à área e encontrou Bruno Melo, que subiu mais que a marcação para concluir de cabeça e balançar as redes do goleiro João Paulo.

Aos 19 minutos, saiu a virada do Coritiba. João Paulo se atrapalhou para afastar bola rebatida pela defesa e, na sequência, Lavega finalizou rasteiro de primeira dentro da área para marcar. Apenas três minutos depois, Bruno Lopes concluiu contra-ataque rápido pela direita e ampliou a vantagem dos donos da casa.

Nos minutos finais, Everaldo diminuiu para o Bahia. Após cobrança de falta de Everton Ribeiro, o atacante do Tricolor de Aço subiu mais alto que os marcadores dentro da área e marcou de cabeça.

Escalações

🟢⚪️CORITIBA

Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Cóser, Jacy, Bruno Melo; Thiago Santos (Willian Oliveira), Sebastián Gómez, Josué; Breno Lopes, Pedro Rocha, Lavega (Fabinho).

Técnico: Fernando Seabra

🔵🔴BAHIA

Léo Vieira (João Paulo); Román Gómez, David Duarte, Kanu, Iago; Jean Lucas (Michel Araújo), Acevedo, Everton Ribeiro; Erick Pulga (Cristian Olivera), Willian José (Everaldo) e Sanabria (Ademir).

Técnico: Rogério Ceni

Próximos jogos

Coritiba

Flamengo x Coritiba (Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado) 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Bahia

Bahia x Botafogo (Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado) 17h30

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador