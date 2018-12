Zagueiro Vilson é homenageado pelo Corinthians e se despede

Com contrato se encerrando com o Timão no dia 31 de dezembro desse ano, o zagueiro Vilson não permanecerá no clube para a temporada que vem. Neste sábado, o defensor, querido dentro do grupo, foi homenageado pela equipe alvinegra.

Recebendo uma moldura da camisa 37, utilizado por Vilson nos 23 jogos de sua passagem por três temporadas no Corinthians, além de aplausos de jogadores e comissão, o zagueiro deixou um recado em sua despedida e agradeceu ao clube.

“Agradeço a todos nesses anos difíceis que passei aqui, individualmente. Agradeço a compreensão de todos. Amadureci muito por ter passado por aqui. Aprendi a ajudar o próximo, ter mais consciência. Deixo o recado para vocês sempre acreditarem, independente da idade”, afirmou, antes de completar.

“Acreditem nos sonhos de vocês. Temos que acreditar para alcançar. Deem o melhor de vocês, porque a oportunidade de estar dentro de campo é única. Tenho muita gratidão a todos aqui no Corinthians”, concluiu.

Com a camisa do Timão, Vilson conquistou três títulos: Campeonato Paulista (2017 e 2018) e um Campeonato Brasileiro (2017). Um provável destino do atleta para o ano que vem é a Chapecoense.