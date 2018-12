Léo Cittadini se despede do Santos e ainda tem futuro indefinido

Com contrato até o dia 31 de dezembro e a renovação recusada, Léo Cittadini se despediu dos companheiros e funcionários do Santos nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

O meio-campista de 24 anos ainda tem futuro indefinido e seus representantes esperam por uma definição até o fim da próxima semana. As negociações com Corinthians e Flamengo não avançaram.

Uma das dificuldades para a atuação dos empresários no mercado é a inatividade. Cittadini treinou normalmente durante o período, mas não atua desde o dia 12 de agosto, em derrota para o Atlético-MG, no Estádio Independência. Serão cinco meses sem jogar depois das férias.

O Santos tentou a permanência de Cittadini, mas a proposta de R$ 150 mil por mês de salário foi recusada, de acordo com o presidente José Carlos Peres. Revelado nas categorias de base do Peixe, o jovem não se sentia valorizado no clube.

Armador de origem, Léo jogou por diversas vezes como segundo volante. No total, foram 81 partidas, com dois gols marcados.