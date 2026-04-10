Yuri Alberto explica cirurgia do siso que quase o tirou de jogo do Corinthians: "Dor absurda"

O Corinthians bateu o Platense por 2 a 0 nesta quinta-feira, em Buenos Aires, na estreia do técnico Fernando Diniz, e iniciou sua trajetória na Libertadores com uma vitória. Autor de um dos gols do time, o atacante Yuri Alberto celebrou o triunfo e explicou a cirurgia do dente do siso realizada nos últimos dias que quase o tirou da partida.

"Estou com essa dor no dente desde a terça-feira passada. Uma dor absurda. Meu siso cresceu na diagonal e empurrou os outros dentes, estava muito dolorido. Eu falei que não tinha jeito, precisava tirar isso de alguma forma, estava me incomodando, tirando o meu sono. Na segunda-feira eu consegui fazer e prometi que eu me recuperaria muito rápido para estar à disposição. Graças a Deus pude ajudar nossa equipe a sair vitoriosa", disse o jogador em entrevista à ESPN.

"Foi uma semana difícil para nós, mas fomos muito resilientes. O primeiro tempo foi mais difícil, mas voltamos bem melhor para o segundo tempo, atacando mais os espaços que a gente tinha. Fizemos os dois gols dessa forma, com duas assistências do Garro. Muito feliz por ele. Que ele possa voltar a ser aquele Garro que a gente conhece, que é muito talentoso e pode criar muitas chances de gol para nós", acrescentou.

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Fim de jejum

Com o resultado, o Corinthians encerra um jejum de nove jogos consecutivos sem vencer e inicia a Libertadores na liderança do Grupo E, com três pontos. A vitória também dá ao técnico Fernando Diniz fôlego para trabalhar antes do Derby.

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