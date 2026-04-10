Aposta de Diniz marca, e Corinthians bate Platense na estreia pela Libertadores

O técnico Fernando Diniz viveu a estreia dos sonhos pelo Corinthians. Nesta quinta-feira, o Timão bateu o Platense por 2 a 0 no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, com gols de Kayke e Yuri Alberto, e iniciou a sua trajetória na fase de grupos da Libertadores com uma vitória. O resultado também coloca fim ao jejum de nove jogos consecutivos da equipe sem vencer.
Aposta certeira
Diniz provou que tem estrela em sua primeira partida no comando do time alvinegro. Aposta do treinador, o jovem atacante Kayke anotou o gol que abriu caminho para o triunfo, aos sete minutos do segundo tempo. O Filho do Terrão recebeu passe de Garro, invadiu a área e tocou de cavadinha por cima do goleiro Borgogno.
Situação na tabela
A vitória deixa o Corinthians no primeiro lugar isolado do Grupo E, com três pontos. Já o Platense larga na lanterna da chave, sem pontos.
📋 Resumo do jogo
🟤 PLATENSE 0 x 2 CORINTHIANS ⚫
🏆 Competição: Libertadores (1ª rodada da fase de grupos)
🏟️ Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: às 21h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: André (Corinthians)
🟥 Cartões vermelhos: Saborido (Platense)
Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (CHI)
- Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
- VAR: Juan Lara (CHI)
Gols:
- ⚽ Kayke, aos 7' do 2ºT (Corinthians)
- ⚽ Yuri Alberto, aos 24' do 2ºT (Corinthians)
🟤 Platense
Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez (Raggio), Víctor Cuesta e Tomás Silva; Pablo Ferreira (Iván Gómez), Maximiliano Amarfil e Franco Zapiola (Gauto); Guido Mainero (Retamar), Augusto Lotti (Heredia) e Gonzalo Lencina.
Técnico: Walter Zunino
⚫ Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André (Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Jesse Lingard); Kayke (Vitinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul).
Técnico: Fernando Diniz
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como foi o jogo?
Os primeiros 30 minutos de jogo foram estudados, mas tiveram poucas emoções. O Corinthians levou um susto aos 31. Mainero cruzou na área para Lencina, que cabeceou no cantinho e forçou o goleiro Hugo Souza a fazer uma bela defesa.
O Timão tentava sair jogando de trás, mas não conseguiu avançar e teve dificuldades para criar chances. A primeira (e única) finalização da equipe no primeiro tempo foi aos 47 minutos, quando Yuri Alberto recebeu passe de Garro, ficou frente a frente com Borgogno, mas recuou para o goleiro do Platense.
Segundo tempo
O Corinthians abriu o placar aos sete minutos da segunda etapa. Yuri Alberto tocou para Rodrigo Garro, que enfiou para a infiltração de Kayke. O garoto ganhou dos marcadores na corrida e bateu de cavadinha na saída de Borgogno para colocar a bola no fundo das redes.
O Platense respondeu aos 17. Dessa vez, após cruzamento na área, Vázquez cabeceou firme e parou em nova defesa de Hugo Souza. No entanto, o Timão ampliou a vantagem aos 24 minutos. Garro lançou para Yuri Alberto, que saiu em frente ao goleiro Borgogno e chutou com a perna esquerda para anotar o segundo da equipe visitante.
Próximos jogos
Platense
- Platense x Gimnasia (14ª rodada do Campeonato Argentino)
- Data e horário: 12/04 (domingo), às 15h (de Brasília)
- Local: Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires (ARG)
Corinthians
- Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo