Volante treina e Jair define Corinthians para encarar o Botafogo no Rio

O volante Ralf foi a maior novidade da equipe do Corinthians no treino da tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, em mais um dia de preparação do Alvinegro para encarar o Botafogo, às 17h (de Brasília) do domingo, no Engenhão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora dos outros dias para realizar um trabalho na academia, o camisa 15 apareceu no campo e entrou na provável equipe titular para o final de semana.

Substituído por Gabriel em outras ocasiões, Ralf apareceu no meio-campo para formar uma dupla ao lado do canhoto Douglas. Ambos ficam responsáveis pela proteção e por dar mais liberdade ao chileno Ángelo Araos, outrora visto como segundo volante no elenco, mas que terá a chance de atuar pela primeira vez na armação central desde o começo de uma partida.

Jadson, que é titular absoluto no setor, ficou fora do trabalho e só apareceu brevemente para se locomover da academia até o laboratório R9, onde os atletas em recuperação de lesão realizam testes de força e movimento. Com um desconforto na panturrilha da perna direita, ele inspira preocupação na comissão técnica com o risco de, agravando a contusão, perder o restante da temporada corintiana.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Dessa forma, o Timão deve ir a campo com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Araos e Romero; Danilo. O novo centroavante, por sinal, vai ao encontro do discurso de Jair Ventura, sempre colocando o desempenho em campo como fundamental para um jogador começar como titular.

Emerson Sheik, que iniciou os últimos quatro jogos no setor, demonstrou sinais de cansaço e ficará no banco de reservas. Roger, que vinha de um bom jogo contra o Vitória, teve de cumprir suspensão contra o Bahia e viu Danilo ser decisivo ao marcar os dois gols da vitória corintiana.

Com 39 pontos conquistados na tabela de classificação, o Timão está cinco acima da Chapecoense, primeira equipe da zona de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O Fogão, quatro pontos abaixo, tenta uma vitória para encostar no Alvinegro e embolar a briga para se livrar do descenso.