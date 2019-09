Vital explica por que o Corinthians sofreu tanto contra o Del Valle

Confira este e outros vídeos em

Mateus Vital foi categórico ao responder por que o Corinthians não conseguiu se encontrar em campo na noite dessa quarta-feira e acabou perdendo por 2 a 0 para o Independiente del Valle dentro da Arena de Itaquera, no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana.

“Faltou um pouco mais de concentração. Entramos com uma certa vontade, não faltou empenho, mas faltou a parte técnica, criar oportunidades e concluir em gol. Quando falta a parte técnica é difícil, você fica mais perto da derrota”, analisou, ao DAZN, antes de revelar o papo com Fábio Carille durante o intervalo, quando o Corinthians já estava em desvantagem no placar.

“Ele pediu para ter calma. Em um jogo de classificatória, em casa, é difícil sair atrás. Ele pediu para ter calma. Infelizmente, não conseguimos reverter a agressividade em gol”, concluiu.