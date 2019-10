Vital analisa semana de treinos e prevê duelo duro contra o Santos

Em meio ao momento complicado na temporada, o Corinthians voltou a ter uma semana cheia de trabalho. Os comandados do técnico Fábio Carille trabalham para voltar a vencer, em duelo contra o Santos, às 17h deste sábado, em Itaquera.

Segundo o meia Mateus Vital, o período prolongado para trabalhar é essencial para o Timão aperfeiçoar as finalizações e voltar a aproveitar as oportunidades no ataque.

“Tivemos uma semana cheia para trabalhar. Não foi trabalhado só ataque, porque em um jogo é ataque e defesa. Somos uma equipe organizada, como vocês sabem. Infelizmente a gente não está sabendo aproveitar as oportunidades. É o que o Carille toca na tecla, treinamos muitas finalizações para aproveitar as oportunidades”, declarou.

De olho no Santos, Vital analisou o que espera da equipe treinada por Jorge Sampaoli.

“Todos os jogos são complicados. O Santos é ofensivo, cria muito, é veloz e muito vertical. Cada time tem seu padrão, vamos estudar para bater de frente. O Santos joga da sua forma em qualquer estádio, contra qualquer time, então acho que não mudar o padrão de jogo, vão jogar do mesmo jeito”

Depois de se acertar com o técnico Fábio Carille, Vital voltou a ganhar espaço na equipe titular do Corinthians. Peça chave no setor ofensivo do Alvinegro, o meia deve se manter no time neste sábado.

