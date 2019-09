Veja quem foi bem e quem foi mal na eliminação do Corinthians

10 /12 /12

Vagner Love dividiu com Ralf o protagonismo no Corinthians. O camisa 9 foi deslocado para a ponta esquerda e rendeu bem. Deu passe para um gol e mandou uma boma no travessão que poderia ter mudado a história do jogo ainda no primeiro tempo (Foto: Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)